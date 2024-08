Addestratori Ue in Ucraina A Bruxelles non c’è accordo | Ma così si rischia la resa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Calma e gesso. Divisa se consentire o meno l’utilizzo delle armi occidentali su suolo russo (ogni paese ha la sua sensibilità, ogni Paese ha messo i suoi “caveat“), l’Unione europea è ancor più divisa sull’ipotesi di portare anche sul suolo ucraino la missione di addestramento – Eumam – che ha già formato 60mila soldati ucraini, in basi situate in 24 Paesi, ma soprattutto in Polonia, Germania e Italia. Ipotesi che si è sciolta come neve al sole. Un documento riservato del Servizio europeo per l’azione esterna, datato 22 luglio, chiedeva di valutare l’addestramento dei soldati anche in"se fossero soddisfatte le necessarie condizioni politiche ed operative". Portare l’addestramento insarebbe stato visto dalla Russia come una provocazione e avrebbe aperto per Mosca la caccia al soldato occidentale. Uno scenario ad alto rischio escalation.