Vuelta 2024 tappa 13 | vince Woods Roglic in rimonta Ordine d' arrivo e classifica

(Di venerdì 30 agosto 2024) Puerto de Ancares (Spagna), 30 agosto– La13 dellaporta la carovana da Lugo a Puerto de Ancares dopo 176 km. Ancora una volta la fuga va via e stavolta con proporzioni esagerate a livello di vantaggio massimo (oltre 17') e ancora una volta il sigillo finale è illustre: are è infatti Michael, uno abituato a imprese ottenuto a pendenze proibitive, come dimostrato al Tour de France 2023 sul Puy de Dome. Come al solito ci sono due corse in una e la seconda vede protagonisti gli uomini in lotta per lagenerale e in particolare uno: Primozprima mette a lavorare la sua Red Bull-Bora-Hansgrohe e poi attacca in prima persona sull'ascesa finale, mandando subito in crisi Ben O'Connor, 'imitato' in seguito da Enric Mas, che si pianta.