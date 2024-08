Virus Mpox vaiolo delle scimmie a Malta confermato il primo caso dell’anno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) La Valletta, 30 agosto 2024 – Il- è stato individuato aper la prima volta quest’anno. Le autorità sanitarie maltesi hannoche “sono in corso le analisi della variante” per accertare se si tratta di quella che ha fatto scattare l’allerta epidemiologica internazionale dell’Oms.Il paziente, che ha contratto sessualmente ilall’estero, è “clinicamente stabile e non necessita di ricovero”. Un portavoce del ministero della Salute ha riferito che il paziente è stato messo in isolamento ed è stato avviato il tracciamento dei suoi contatti per prevenire la diffusione del contagio.