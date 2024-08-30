Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 17:45 (Di venerdì 30 agosto 2024) Viabilità DEL 30 AGOSTO 2024 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; RESTIAMO INFINE SULL’APPIA DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; E PROPRIO NELLA ZONA DEI CASTELLI RomaNI, AD ARICCIA DA OGGI E FINO AL 2 SETTEMBRE VA IN SCENA LA 72° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PIAZZALE MENOTTI GARIBALDI, PIAZZA DANTE ALIGHIERI E IN ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 17:15 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; RESTIAMO INFINE SULL’APPIA DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; E PROPRIO NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI, AD ARICCIA DA OGGI E FINO AL 2 SETTEMBRE VA IN SCENA LA 72° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PIAZZALE MENOTTI GARIBALDI, PIAZZA DANTE ALIGHIERI E IN ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 16:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 30 AGOSTO 2024 ORE 16. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; E AD ARICCIA DA OGGI E FINO AL 2 SETTEMBRE VA IN SCENA LA 72° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA, CON L’ALLESTIMENTO DEI TRADIZIONALI STAND GASTRONOMICI, MUSICA E SPETTACOLI DAL VIVO; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PIAZZALE MENOTTI GARIBALDI, PIAZZA DANTE ALIGHIERI E IN ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE DALL’EVENTO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 15:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA CASSIA PER LA PRESENZA DI CANTIERI AL KM 45+500 CI SONO CODE TRA MONTEROSI E SUTRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO REGOLARE PER IL RESTO SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO A SEGUITO DI UN ALLAGAMENTO DEI BINARI AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO IL SERVIZIO RESTA SOSPESO TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO: PROSEGUE L’INTERVENTO DEI TECNICI PER IL RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE; FINO A DOMANI 31 AGOSTO SONO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE. romadailynews
- Vacanze, ultimo weekend di rientro. Nota dell'ANAS - ...//www.stradeanas.it/it/esodoestivo) e sul sito di Viabilità Italia (https://www.poliziadistato.it/... la strada statale 131 "Carlo Felice" in Sardegna; il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 "Roma ... lasiritide
- Ultimo esodo estivo: bollino rosso per 3 giorni, l'avviso dell'Anas - Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 agosto, ... la strada statale 131 'Carlo Felice' in Sardegna; il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 'Roma ... salernotoday
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