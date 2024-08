Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024)DEL 30 AGOSTOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD DOVE CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; RESTIAMO INFINE SULL’APPIA DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; E PROPRIO NELLA ZONA DEI CASTELLINI, AD ARICCIA DA OGGI E FINO AL 2 SETTEMBRE VA IN SCENA LA 72° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PIAZZALE MENOTTI GARIBALDI, PIAZZA DANTE ALIGHIERI E IN ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral