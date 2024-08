TS – Inter Lautaro Martinez è pronto e vuole giocare Ma occhio alla variabile Taremi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 30 agosto 2024) 2024-08-30 09:31:06 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: MILANO – L’artiglieria – più che pesante – è pronta ad essere schierata. Simone Inzaghi per la sfida “Champions” di questa sera contro l’Atalanta dovrà solamente sfogliare la margherita per chi mandare in campo dal primo minuto nel suo attacco. Tutte le frecce sono infatti a disposizione, compresoche negli ultimi due giorni ha lavorato col gruppo, lasciandosi così alle spalle l’elongazione all’adduttore accusata fra giovedì e venerdì della scorsa settimana. Dopo alcune sedute personalizzate, il capitano è tornato a bussareporta del tecnico nerazzurro: «Sono», il concetto più volte ripetuto ad Appiano nelle ultime giornate.