Tragedia nella notte a Terracina; l’avvocato Pompei ha provato a salvarsi ma è morto intossicato

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si chiamava Giorgio, avvocato di 60 anni, la vittima del tragico incendio divampato all’interno di un appartamento in via Fiume adurante la. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe fatto di tutto per cercare di, uscendo sul balcone, ma purtroppo ogni suo tentativo si è rivelato inutile. Il 60enne sarebbe svenuto a causa del fumo intenso, per poi morire per intossicazione. Le cause dell’incendio Al momento, sono ancora da chiarire le cause che hanno portato al divampare delle fiamme al terzo piano del palazzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per spegnere l’incendio. Tuttavia, una volta domate le fiamme, i soccorritori si sono accorti che pernon c’era più nulla da fare.