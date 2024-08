The Batman | in sviluppo un videogame ambientato nel mondo di Matt Reeves?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) Se la notizia dovesse essere confermata, aspettiamoci di poter combattere il crimine a Gotham insieme aldi Robert Pattinson L'universo di Theha debuttato nel 2022 nell'omonimo film scritto e diretto dacon Robert Pattinson protagonista. Mentre attendiamo il sequel, previsto per il 2026, quell'universo si espanderà grazie alla serie The Penguin, in arrivo su Sky a settembre, e non solo, in quanto sarebbe in fase diunnello stesso. L'indiscrezione arriva da Puck, sito solitamente affidabile nei suoi scoop dato che è curato dal noto insiderBelloni, ma purtroppo non non vengono forniti ulteriori dettagli sul progetto. Chiaramente la Warner Bros. ha tutta l'intenzione di sfruttare al massimo il potere