Subito grande Italia alle Paralimpiadi di Parigi ecco 9 medaglie

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 30 agosto 2024) di Sonia Arpaia(FRANCIA) (ITALPRESS) –si tinge d’azzurro nella prima giornata dei Giochi Paralimpici 2024. La spedizionena chiude la prima giornata con nove, di cui due del metallo più prezioso, e vola al terzo posto nelre,spdi Cina e Gran Bretagna, ma con il maggior numero di podi complessivi. Due ori, due argenti, cinque bronzi rappresentano il bottino nel giorno in cui anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver incontrato al mattino gli azzurri al Villaggio Paralimpico, ha assistitogare di nuoto alla Defense Arena, assieme al ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.