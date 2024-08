Sottini-Ntenda il ds Casella sistema la difesa E oggi attesa per l’attacco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una tessera alla volta, il direttore sportivosta completando un puzzle che richiede pazienza e competenze fuori dal comune. Certo, la Spal si è ridotta a dover effettuare tante operazioni negli ultimi giorni di trattative, ma il mercato di serie C è questo e per far quadrare i conti bisogna attendere il momento propizio. Ieri sono stati messi a segno due colpi in entrata e uno in uscita (Daniel Dumbravanu alla Lucchese). Già, perché anche le cessioni sono da annoverare tra le operazioni di successo. Soprattutto per un club che doveva sfoltire in maniera così netta la rosa della squadra. Dopo il terzino destro Luca Calapai, l’ex dirigente della Pro Vercelli ha blindato ulteriormente laingaggiando un centrale mancino e un terzino sinistro.