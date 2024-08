Roma Danso | Incomprensibili le ragioni del mancato trasferimento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Sono deluso e sconvolto dagli eventi degli ultimi giorni e dalalla. Soprattutto sono sorpreso dalle presuntedel. Sia i medici della federazione austriaca che quelli del Lens mi hanno sempre monitorato costantemente negli ultimi anni. Più recentemente, sono stato controllato accuratamente prima della stagione, e non sono emerse irregolarità. Quindi, le interpretazioni dei controlli medici alasciano perplessi e rimangonoa me e al mio team“. Questo il comunicato diffuso da Kevinnelle proprie stories di Instagram per commentare il clamoroso stop al suo approdo alladopo le visite mediche di stamattina.: “ledel” SportFace.