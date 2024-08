MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Aragon 2024 | programma 31 agosto tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Riparte il Motomondiale. Questo weekend andrà infatti in scena il GP dia, dodicesimo appuntamento del calendario che torna indopo un anno di pausa e comincia oggi con le prove libere e le importanti pre-diInutile dire che sarà un fine settimana importantissimo per Francesco Bagnaia, motivato a proseguire la sua striscia positiva dopo la doppietta splendida in Austria: ina arrivò la sua prima vittoria della carriera ined è un circuito, quello del deserto spagnolo, che già gli ha regalato delle gioie. Jorge Martin però è a un passo e rimane a soli cinque punti nel Mondiale. Probabile che i due arrivino a giocarsi il titolo all’ultimo. I fari saranno poi puntati anche su Marc Marquez, altro grande protagonista della stagione intenzionato ad insidiarsi tra i primi due della classe, ma ancora non è mai riuscito a vincere.