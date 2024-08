Mantide di Parabiago i segreti oscuri di Adilma | la mafia pugliese i corrieri della coca e il marito morto tra le sue braccia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Milano, 30 agosto 2023 – Più si scava nella vita, anzi nelle mille vite, diPereira Carneiro, più si allungano misteri sulla brasiliana accusata di aver architettato l’omicidio (camuffato da incidente stradale) del compagno Fabio Ravasio. Due giorni fa, l’ultimo dei presunti complici, il meccanico 40enne Fabio Oliva, è stato portato in carcere dai carabinieriCompagnia di Legnano: avrebbe aiutato la “squadra di esecuzione” a rimettere a nuovo l’Opel Corsa che ha travolto Ravasio il 9 agosto mentre stava tornando a casa in bici. Pure lui ha fatto capire agli investigatori di aver avuto una relazione con la sudamericana, finendo in un elenco che contava già un(Marcello Trifone) e un amante (Massimo Ferretti) assoldati dalla donna per far fuori il 52enne e impossessarsi dei suoi beni.