LIVE – Louis Vuitton Cup 2024 Luna Rossa-American Magic | Round Robin venerdì 30 agosto DIRETTA

(Di venerdì 30 agosto 2024) Alle 14:14 di oggi,30, inizierà la giornata di gare neldiCup, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand nel match di America’s Cup. Primo match in programma quello trae Alinghi. A seguire il confronto tra Ineos Britannia e Orient Express. Alle 15:27 nell’ultimo match di oggi spazio a, che ieri ha battuto Orient Express e oggi proverà a fare lo stesso contro. “Adesso l’importante è approcciare nel modo corretto le regate giorno per giorno e cercare di arrivare il più preparati possibile ai momenti importanti”, aveva detto ieri Max Sirena. La seconda vittoria consecutiva sarebbe preziosa per il morale in casa, che punta al primo posto della classifica che consentirebbe agli italiani di scegliere l’avversario in semifinale.