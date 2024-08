Invincible che fine ha fatto il film live-action?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il creatore Robert Kirkman ha fornito alcuni aggiornamenti sul prossimodi. L'adattamentodiè rimasto intrappolato in una fase di sviluppo infernale per diversi anni, ma il progetto non è ancora morto. Il creatore Robert Kirkman ha confermato che ilè ancora in lavorazione, anche se potrebbe volerci ancora un po' prima che i fan possano vederlo. Originariamente creato come fumetto da Kirkman,è stato reso popolare dall'acclamato adattamento in serie animata su Prime Video. Tuttavia, unera stato annunciato già nel 2017, anni prima che la serie animata venisse trasmessa in anteprima nel 2021.: Ezra Miller rimosso dal cast della seconda stagione Gli