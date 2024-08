Il virus delle peste suina dilaga | focolai in tre allevamenti stretta su chi entra in cascina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lodi – Quello che fino a pochi giorni fa era soltanto un timore, si è concretizzato. Laafricana èta in tredella provincia, a Vigarolo di Borghetto, Marudo e Sant’Angelo (5.500 capi totali). Nel Lodigiano sono 183 glicon 340mila capi totali, pari a quasi il 4% del totale nazionale, in una zona che è il cuore, con Cremona e Brescia, della suinicoltura lombarda (pari al 50% di quella nazionale, per di più con una spiccata vocazione alle produzioni Dop).