Il Liverpool si aggiudica Chiesa a un prezzo stracciato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 30 agosto 2024) 2024-08-29 15:47:05 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Ilha completato l’acquisto di Federicodalla Juventus: il nazionale italiano ha firmato un accordo a lungo termine ad Anfield. Il 26enne ha collezionato 51 presenze con gli Azzurri, ma non rientrava nei piani del nuovo allenatore della Juve Thiago Motta per questa stagione e gli è stato permesso di lasciare Torino per una cifra che si dice si aggiri intorno ai 12 milioni di sterline. Scommetti £10 e ricevi £60 in scommesse gratuite e bonus Valido oggi: 29 agosto 2024 18+. Gioca in sicurezza. Solo nuovi giocatori, utilizzando il codice promozionale T60. Valido dal 13/04/2022. Gioco online.