Fondo affitto presto un nuovo bando | In aumento i nuclei in difficoltà

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si stima ammontino a circa 500mila euro le risorse destinate a Modena nell’ambito delregionale per l’accesso all’abitazione in locazione che vede la Regione finanziare ilper l’2024 con complessivi 10 milioni di euro per far fronte all’emergenza abitativa. "Mentre a livello nazionale il Governo ha deciso addirittura di cancellare il contributo per l’– rimarca l’assessora alle Politiche abitative e Piano per la Casa del Comune di Modena Francesca Maletti – l’Emilia-Romagna ha finanziato ilregionale con 10 milioni: risorse importanti, perché il problema abitativo si declina anche nel rischio di perdere la casa per l’impossibilità di pagare il canone di locazione in un momento dieconomica".