Firenze la Fierucola del pane festeggia 40 anni e torna in piazza SS Annunziata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto – Domenica 8 settembreSS.si animerà per celebrare il 40esimoversario de Ladel, un evento che fin dalla sua prima edizione, nel settembre del 1984, ha rappresentato un punto di riferimento per l’agricoltura biologica e l’artigianato tradizionale. Tante le attività, dai laboratori di panificazione familiare alla magia delle ricette senza glutine passando per la produzione di biscotteria e pasta, dolci vegani, approfondimenti sui benefici del farro monococco e molte altre attività, per coinvolgere grandi e piccini. Dopo oltre 150dalla fine del mercato contadino della Rificolona, Lata a riempire lacon il suo primo mercato dedicato al. Da allora, è diventata un appuntamento immancabile per chi ricerca la genuinità dei prodotti della terra e il rispetto del ciclo naturale delle coltivazioni.