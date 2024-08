Fermi tutti il biondo con ricrescita è il futuro trend autunnale | come ricreare le shadow roots

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si chiama, che in italiano sarebbe ilcon: l’ha sfoggiata Angelina Jolie al red carpet di Venezia 81. Ed è destinata a diventare la moda del momento, anzi, del prossimo autunno. In cosa consiste? Questoper bionde, ma non solo, si realizza creando artificialmente delle radici più scure sui capelli chiari, in modo molto naturale. Così, i nuovi capelli biondi che cresceranno, andranno a confondersi con l’effetto schiarente, che si protrae a fine estate fino, appunto, al prossimo autunno. Sicuramente l’hairstylist di Angelina Jolie è partito da un balayage a mano libera. Del resto, il colore di capelli naturale dell’attrice è il castano. E questo nuovo look èse prolungasse il naturale effetto schiarente dell’estate sulla sua chioma.