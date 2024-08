Fermato il presunto assassino di Sharon Verzeni si tratta dell’uomo che scappava in bici | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) È statonella notte dai carabinieri un italiano di 31 anni gravemente indiziato di essere ildi, la donna di 33 anni uccisa per strada a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Si tratterebbeche quella notte era stato ripreso da una telecamere mentre si allontanava velocemente incletta dal luogo del delitto, in via Castegnate. L’uomo è stato individuato e rintracciato nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 il personale dell’Arma dei Carabinieri, coordinato dalla Procura delle Repubblica di Bergamo.