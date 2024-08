F1 orari qualifiche GP Italia 2024 | programma 31 agosto tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Domani, sabato 31, l’Autodromo Nazionale Monza ospiterà ledel Gran Premio d’, sedicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il rinnovato circuito brianzolo (riasfaltato e con qualche piccola modifica in alcune curve) sarà teatro di un’intensa sfida per la pole position che potrebbe coinvolgere quattro team e almeno sei piloti. Favorita d’obbligo la McLaren con Lando Norris, per quanto visto lo scorso fine settimana a Zandvoort, ma il layout del Tempio della Velocità presenta delle caratteristiche completamente diverse rispetto al tracciato olandese. Red Bull non va mai sottovalutata, se non altro per il talento di Max Verstappen, mentre Ferrari è andata quasi all-in sull’appuntamento di casa portando un massiccio pacchetto di aggiornamenti per colmare il divario dai primi.