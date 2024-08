Dopo Jolie anche Kidman | si realizza il sogno di Pasquale Esposito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Venezia, 30 agosto 2024 –Angelinagiovedì sera,hato un altro: conoscere Nicole: l’incontro è avvenuto sul tappeto rosso del Lido di Venezia venerdì sera per la prima del film in concorso “Babygirl” di cui la, 57 anni, è protagonista.è un ragazzo affetto da osteogenesi imperfetta arrivato appositamente da Poggioreale per vivere la magia della Mostra del Cinema di Venezia. Sensibile alla sua storia, l'attrice australiana sfilando sul red si è avvicinata al ragazzo con dolcezza, inginocchiandosi al suo letto per salutarlo con calore e commozione. Lo stesso era accaduto giovedì con Angelinaalla “prima” di “Maria”, in cui interpreta la Callas ed è già data dai giornali Usa come possibile candidata all’Oscar, nel biopic di Pablo Larraín. “Angelina era felice di vedermi, mi ha detto che per lei ‘è un piacere’.