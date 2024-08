Concord | un’esclusiva PlayStation che non ha convinto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 30 agosto 2024), lanciato come esclusiva per5 e PC nel mese di agosto 2024, era uno dei titoli più attesi dell’anno. Sviluppato da Firewalk Studios e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, il gioco si presentava come un hero shooter in stile multiplayer, con un’ambientazione futuristica e un forte focus sul PvP (giocatore contro giocatore). Tuttavia, nonostante le aspettative elevate,non è riuscito a lasciare il segno, ricevendo critiche per vari aspetti che hanno minato la sua accoglienza sia da parte della critica che dei giocatori. Cosa non ha funzionato con “” – VelvetMagUn potenziale non sfruttatoaveva tutte le carte in regola per diventare un titolo di successo: un team di sviluppo esperto, una campagna di marketing imponente e un concept interessante.