Boltiere | prende il via il Settembre Boltierese

(Di venerdì 30 agosto 2024)coincide per il Comune dicon le celebrazioni di Sant’Aurelia. Durante il mese molte le iniziative in programma da parte di amministrazione comunale e associazioni del territorio. Apriranno le attività del mese gli open day di due società sportive: il BO.C.A. sabato 7e la Pallavolo, giovedì 5 e 12. Sempre il BO.C.A. organizza per domenica 8l’ormai classico Torneo Don Bosco, con la presenza anche di squadre blasonate come Atalanta e Torino. Giovedì 12, l’Associazione Genitori, presenterà la serata ‘Lasciami Volare’. La toccante storia di Ema, il pesciolino rosso, e la testimonianza padre Gianpietro. Nell’weekend di sabato 14 e domenica 15 l’ACLI organizza due incontri: il sabato con l’apertura degli sportelli lavoro e la domenica con la visita al museo del territorio di Osio Sotto.