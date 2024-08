Belen Rodriguez e Stefano De Martino come sono i rapporti oggi

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 30 agosto 2024) La storia traDeha affascinato tutti, peccato che non ha avuto il lieto fine sperato. I dueseparati ormai da più di un anno eandati avanti con le proprie vite, ma insieme condividono sempre la crescita del figlio Santiago, che ormai è diventato un ometto. Eccotra i due ex. Dopo diversi tira e molla, pare che questa volta la storia traDesia giunta a un punto di non ritorno. Dopo l’ultimo ritorno di fiamma, infatti, i due hanno deciso di chiudere definitivamente il loro matrimonio e prendere due strade differenti per il loro futuro. Eppure, ancoramantengono un rapporto. Eccostanno le cose tra i due conduttori.dopo la separazione, foto Instagram – VelvetGossipLa storia traDeè iniziata ancora ai tempi di Amici.