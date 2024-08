Babygirl lo scandalo sadomaso che doveva incendiare Venezia fa rimpiangere Basic Instinct e Attrazione fatale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) 50 piccole sfumature di Kidman.essere lodel Lido, ma non è altro che un altro imbarazzante disastro in Concorso al Festival di, diretto e scritto (?) da Halina Rejin, è uno di quei film che ti fannole ossessioni carnali sparse in. Se poi vogliamo aggiungerci la cosiddetta dinamica di “potere tra i sessi” potremmo anche scappare dalla sala dopo nemmeno mezz’ora di film. In piena New York City, ai piani alti di una multimilionaria azienda di e-commerce, l’amministratrice delegata Romy (Nicole Kidman) decide vita, morte e miracoli dei suoi sottoposti, tra cui un gruppetto di stagisti. Tra di loro il bel Samuel (Harry Dickinson), tutto tatuaggetti cool e addominali scolpiti, che sembra intendersela, ricambiato, proprio con Romy.