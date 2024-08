Alessia Merz ecco cosa fa ora per vivere | perché ha lasciato la tv

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 30 agosto 2024) Personaggi tv.fa ora perhala tv., classe 1974, è un’ex showgirl, conduttrice televisiva e attrice italiana. È stata anche modella e interprete di fotoromanzi. Dopo aver debuttato con successo nel programma Non è la Rai, è stata scelta da Antonio Ricci come velina per la stagione 1995-1996 di Striscia la notizia assieme a Cristina Quaranta. Successivamente si è cimentata come attrice in film e fiction televisive e come conduttrice televisiva. Orasi è allontana dalla tv e ha una vita totalmente diversa.