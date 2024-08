West Nile muore un 67enne | è il secondo caso a Modena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Dall’inizio dell’anno ad oggi sono 30 i casi confermati di malattia neuroinvasiva da virus, distribuiti in quasi tutte le zone del territorio modenese e si è purtroppo registrato un ulteriore decesso, ilin provincia: si tratta di unche presentava patologie croniche preesistenti. A segnalarlo è l’Ausl nell’ambito di una nota sull’importanza della prevenzione. «Con le ultime piogge e gli episodi di maltempo diffusi in tutta la provincia nei giorni scorsi – si legge nalla nota - l’Azienda USL diricorda a tutta la popolazione l’importanza di proteggersi dalle punture di zanzare che depositano le uova, lo ricordiamo, nei ristagni di acqua. Si tratta di raccomandazioni e misure preventive fondamentali per contrastare la diffusione del virus(trasmesso all’uomo dalla zanzara comune) su tutto il territorio modenese».