Vuelta 2024 tredicesima tappa Lugo-Puerto de Ancares | data orari diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Laa Espanacontinua venerdì 30 agosto con la, che porta la corsa daaldedopo 176 chilometri. Il weekend della seconda settimana si avvicina ed ecco un’altra frazione destinata a segnare la classifica generale, con quattro GPM ma soprattutto con la salita finale che prevede lunghi tratti al 15%. Ecco quindi quando e come seguire nel migliore dei modi unache si preannuncia spettacolare.: PERCORSO E ALTIMETRIA: CALENDARIO COMPLETO STARTLIST E FAVORITI MONTEPREMI E PRIZE MONEY DELLA CORSA, TV E– La partenza dei corridori dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è fissata per le 13:07. L’arrivo sul traguardo deldeè stato programmato dagli organizzatori in uno compreso tra le 17:15 e le 17:45, in base alle previsioni sulla mediaa di corsa.