Una gru danneggia New Zealand! Barca rovinata | cos’è successo in America’s Cup danni e tempi di recupero

(Di giovedì 29 agosto 2024) Bruttissime notizie per Team Newal termine della prima giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà fronteggiare proprio i Kiwi nel Match Race che metterà in palio laCup. I detentori della Vecchia Brocca devono infatti fare i conti con deiaccusati dal proprio scafo, oggi sceso in acqua per disputare e vincere la regata contro Luna Rossa grazie a una splendida manovra operata nel secondo lato di bolina. Il sodalizio neozelandese ha pubblicato un brevissimo comunicato sui propri canali ufficiali: “Durante ildell’AC75 la gru non è riuscita a sollevarsi ed è atterrata violentemente. Tutti i membri del team sono salvi. L’entità deiverrà valutata al più presto“.