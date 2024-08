So quello che ho visto Pierina Paganelli parla di nuovo la moglie di Louis Dassilva

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il mese scorso, precisamente il16 luglio),, 35enne senegalese è stato arrestato per l’omicidio di, la 78enne uccisa a ottobre nel garage della sua casa a Rimini. L’uomo è l’unico indagato. La donna è stata uccisa la notte del 3 ottobre con 29 coltellate, la mattina seguente il 4 ottobre il suo cadavere era stato scoperto dalla nuora, Manuela Bianchi, che poi si è scoperto essere amante del senegalese. Dopo l’omicidio l’uomo è stato interrogato diverse volte e con lui anche la, Valeria Bartolucci, che per il 35enne rappresenta l’unico alibi. La donna, infatti, ha sempre sostenuto che il marito la sera della morte diera rimasto a guardare la televisione sul divano di casa mentre lei si era addormentata in camera da letto.