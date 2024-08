Sampdoria arriva l’esonero per Pirlo | il suo percorso alla guida dei blucerchiati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ora c’è l’ufficialità: Andreanon è più l’allenatore della. Fatale il brutto avvio di stagione dei, ultimi in Serie B con un punto dopo tre partite e obiettivi ben diversi. Il campione del mondo 2006, dopo la grandissima carriera con gli scarpini ai piedi, intraprende, come tante leggende, il cammino per diventare allenatore e comincia con il bottoJuventus, prima con la formazione U23 in Serie C e poi, condi Sarri, la prima squadra, in una stagione altalenante che ha però regalato una Supercoppa e una Coppa Italia ai bianconeri. Successivamente, dopo un anno sabbatico, accetta la proposta dei turchi del Karamgumruk e li conduce a una facile salvezza.