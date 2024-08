Pomezia Grave incidente sul lavoro | operaio cade da 7 metri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Unda un’impalcatura ae viene trasportato in codice rosso al San Camillo di Roma. Unsulsi è verificato questa mattina a, in provincia di Roma. Undi origine albanese è rimastomente ferito dopo essere caduto da un’impalcatura, facendo un volo di circa sette. L’è avvenuto intorno alle 10:30 in via delle Albicocche. L’uomo ha riportato gravi traumi e, considerata la gravità delle sue condizioni, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma tramite elisoccorso. Al momento, la sua vita è in pericolo. Sul luogo dell’sono intervenuti i carabinieri die il personale dello Spresal della Asl, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul