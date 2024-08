Perché bisognerebbe ripensare e rinnovare le nostre stazioni di servizio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il microcosmo del distributore di benzina mi ha sempre ispirato molta curiosità: con margini di guadagno ogni anno più striminziti, non sarebbe il caso di inventarsi qualcosa? Ci hanno provato, per la verità, a cominciare dall’autolavaggio, officina, gommista e poi anche bar, drugstore, la ricarica di tessere telefoniche, i giornali e via dicendo. E poi tutto l’universo delle promozioni: oggi non esistono più (spero) i famigerati bollini, ma le tessere o le raccolte punti online funzionano per fidelizzare la clientela? Qualcuno mi risponda, c’è qualcuno tra voi che ne trae beneficio? Personalmente sono molto più intrigato dalla relazione umana: il mio benzinaio, ogni volta che mi vede, mi espone la sua personale classifica di gradimento dei video che ho pubblicato durante la settimana. Poi vorrebbe anche commentarli con me, ma lo ammetto, faccio benzina sempre un po’ nervosamente.