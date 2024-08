Michele Longobardi tronista UeD | Manuela Carriero al veleno

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 29 agosto 2024) Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne (QUI tutto quello che è successo) sono stati presentati anche i nuovi tronisti di questa edizione del programma di Maria De Filippi. Tra di loro è comparso anche, ex conoscenza del dating show in quanto corteggiava l'ex. Proprio quest'ultima, nel momento in cui ha appreso della salita sul trono del suo ex corteggiatore, non ha potuto fare a meno di intervenire per dire la sua a riguardo. Nel corso di un'intervista rilasciata per Fanpage, la giovane ha svelato cosa pensa e non ha esitato a lanciare anche qualchesa stoccata contro il ragazzo. Uomini e Donne:controAncora una volta Uomini e Donne ha puntato sul ripescaggio di ex volti del programma, o comunque del mondo della tv, per comporre il Trono Classico.