La Sampdoria esonera Pirlo dopo un inizio lento

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 29 agosto 2024) 2024-08-29 17:39:18 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Lahato l’allenatore Andreaun avviodella nuova stagione di Serie B. La Samp è penultima in classifica, avendo raccolto solo un punto nelle prime tre partite: un pareggio con il Frosinone seguito dalle sconfitte contro Reggiana e Salternitana. La società ha diffuso un comunicato: “L’UCcomunica di aver sollevato Andreadall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. “Si ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori – Roberto Baronio, Mauro Bertoni, Nicola Pavarini e Raffaele Clemente – per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la loro permanenza alla società”.è subentrato a giugno 2023 con l’incarico di riportare il club genoano in massima serie.