Infopoint a tutto ritmo Studenti agevolati per il ticket del bus

(Di giovedì 29 agosto 2024) Per agevolare famiglie ein occasione della riapertura delle scuole, dal 16 settembre fino al 13 ottobre l’di Autolinee toscane di piazza Matteotti effettuerà uno speciale orario prolungato. Il servizio sarà garantito tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13.15 in modo da permettere la sottoscrizione degli abbonamenti scolastici. Per l’occasione la biglietteria sarà anche rinnovata internamente. Soddisfatta l’assessore al Trasporto pubblico Elena Guadagni: "Prosegue la collaborazione con Autolinee Toscane grazie alla quale già l’anno scorso siamo riusciti a portare in piazza Matteotti un servizio che prima non esisteva come l’. Era una richiesta che ci era pervenuta da tanti cittadini e che grazie alla sinergia tra Comune e azienda è stato possibile rendere realtà.