Il trailer del film su Carlo Bartoli | Manca ancora un piccolo sforzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Saranno proiettate domani alcune anticipazioni del docu"Le cose cambiano", dedicato al compianto, il 19enne portorecanatese morto improvvisamente nel 2020 a causa di una crisi epilettica, a bordo di un traghetto in viaggio dalla Spagna all’Italia. L’appuntamento è alle 21.30 all’anfiteatro Mondo a Porto Recanati. Per l’occasione, sarà presentato il progetto che vede alla regia il 24enne potentino Nicolò Piccioni. Ma l’obiettivo principale sarà quello di raccogliere nuovi fondi per il montaggio della pellicola, in modo da pubblicarla per l’inizio del prossimo anno. Durante la serata interverranno i genitori di, Giane Daniela, i suoi amici più stretti e il consigliere comunale di maggioranza Francesco Quercetti.