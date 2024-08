Finale di Champions 2027 a San Siro | verso un nulla di fatto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Milano – Ladellaa Milano? Con ogni probabilità tutto si concluderà con undi. Stando alle ultime indiscrezioni la candidatura meneghina per ospitare a Sanladella più seguita coppa di calcio europea potrebbe saltare. A pesare su tutto ci sarebbe l’incertezza sul futuro dell’impianto meneghino che sarà tra l’altro interessato da un importante restyling in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nel 2026 e da un ulteriore restyling per Euro 2023. Niente da fare, dunque. Dall’ultima finalissima ospitata al Meazza sono ormai passati 8 anni. La palla – in questo caso in senso metaforico – potrebbe passare a Roma, che potrebbe diventare l’alternativa per mantenere in Italia l’evento. A Milano si sono già giocate quattro finali di Coppa dei Campioni/League.