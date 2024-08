Dove vedere tutte le partite di Sinner agli Us Open a partire da quella di oggi contro Alex Michelsen

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Jannikguida la spedizione azzurra a Flushing Meadows, a New York,lunedì sono iniziati gli Us. L’italiano, nonostante qualche tensione forse dovuta al recente caso doping (archiviato), è tornato in campo per ricordare a tutti di essere il numero 1. Oltre a lui c'erano in partenza altri 13 italiani, otto uomini (Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi) e cinque donne (Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan). Dardeni, Sonego, Fognini e Nardi sono usciti al primo turno, ma le speranze di veder trionfare i colori italiani anche nell’ultimo torneo stagionale del Grande Slam sono ancora tante.