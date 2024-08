Dov' è sparito? Lorenzo Musetti | il colpo con cui strega Miomir Kecmanovic | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un trucco di magio allo Us Open.si sta sempre di più affermando come uno dei migliori tennisti italiani della sua generazione. Secondo solo al campionissimo Jannik Sinner. L'azzurro aveva già fatto parlare di sè ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 quando è riuscito a riportare una medaglia - quella di bronzo - dopo decenni dall'ultima volta. E ora sta mostrando tutto il suo talento anche nello ultimo grande slam della stagione. L'azzurro, nell'ultimo match in programma, aveva di fronte, non proprio un avversario imbattibile. Ma il serbo ha dato comunque filo da torcere a. Soprattutto grazie ai suoi lunghi scambi sempre vicini alla linea di fondo campo. In particolare, nel quiz e ultimo set della partita l'azzurro ha tirato fuori dal cilindro undegno del miglior Houdinì.