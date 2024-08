Diteci che non è vero Uomini e Donne la scoperta sul trono vuoto è uno choc per il pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024)è iniziato. Le registrazioni quantomeno, perché in tv lo vedremo a partire da lunedì 9 settembre ma gli spoiler hanno già invaso i social. L'attesa sui nuovi tronisti era altissima e finalmente si è scoperto che i protagonisti di questa stagione sono Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio, l'unico sconosciuto dei tre. Si tratta di un ragazzo di 31 anni, imprenditore nel settore della ristorazione ed ex militare che ha le idee ben chiare: "Sono due anni e mezzo che sono single. Ho avuto una relazione molto importante. Da questa esperienza mi auguro di provare cose forti, come non provo più da tanto tempo. Essendo amante dei bambini, può essere che appena esco da qui divento padre", ha detto nel video di presentazione.