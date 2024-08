Bologna le avversarie in Champions League | trasferta da sogno ad Anfield contro il Liverpool

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Borussia Dortmund,, Benfica, Shakhtar Donetsk, Lille, Sporting Lisbona, Monaco e Aston Villa: queste ledelnelle 8 partite che i rossoblù disputeranno nella prima fase della2024/2025. Gli emiliani tornano così dopo 60 anni nella massima competizione europea per club e lo fanno quando il torneo cambia totalmente con il nuovo format a girone unico che prevede una prima fase con due sfidealtrettante squadre provenienti da ogni fascia. Una volta terminata la fase che prevede le 8 partite (4 in casa e 4 in), in base ai punti conquistati, le squadre dalla 1^ alla 8^ accederanno direttamente al turno successivo mentre dalla 9^ alla 24^ si giocheranno un turno di play-off.