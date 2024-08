Bambina piange a dirotto in aereo due donne la chiudono in bagno e postano il video sui social | Volevamo educarla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) In viaggio con i nonni in, unaha avuto una crisi di pianto improvvisa e molto lunga. Cose che capitano, verrebbe da dire. Ma la storia raccontata dal China Daily è molto diversa. Siamo a bordo di un volo della Juneyao Airlines, tratta Guiyang – Shanghai. A detta dei passeggeri, la piccolava così forte da rendere necessario l’uso di tappi per le orecchie improvvisati, fatti con la carta igienica. A nulla sono serviti i tentativi della nonna di placarla con i giochi sullo smartphone fino a che duehanno chiesto alla signora di provare a “risolvere” la situazione. Con il benestare della nonna, le due passeggere hanno portato laine l’hanno chiusa lì, assieme a loro. Le hanno detto che se non avesse fatto silenzio per almeno tre minuti non l’avrebbero mai fatta uscire.