US Open 2024 Sinner | Primi turni Slam mai facili Caso doping? Risposta fantastica dei fan

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “E’ stata una partita difficile, le prime non sono mai. Ci ho messo un po’ per prendere il ritmo, ma sono molto felice di come ho concluso la partita: spero possa darmi fiducia per la prossima“. Queste le parole di Jannikin conferenza stampa dopo il successo ai danni di Mackenzie McDonald nel primo turno dello US. “Inon sono mai, soprattutto negli. Lui ha giocato un ottimo tennis, mentre io ho faticato un po’. Breakkarlo nel secondo set mi ha dato fiducia: da lì ho iniziato ad alzare il mio livello mentre lui è sceso un po’ – ha aggiunto il tennista azzurro, che poi ha parlato del– Ladei fan è stata: c’è stato molto supporto e sono molto felice. Sono molto felice di essere qui nella posizione in cui mi trovo, cerco di andare avanti giorno dopo giorno“.