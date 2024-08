Una docuserie sulla principessa Diana Spencer è in lavorazione ecco tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Se il mondo ha guardato e riguardato lo stesso schermo per anni, mentre The Crown raccontava la famiglia reale più famosa al mondo in sei lunghe stagioni, allora non potrà che scatenarsi un nuovo fenomeno, forse di dimensioni ancor più grandi, perché Who Killed?, la serie TV che rianalizza la morte dellapiù amata in tutto il globo, sta per arrivare in streaming. Basta leggerne il titolo per capire che gli episodiin arrivo sono destinati a fare scalpore.noi sappiamo cosa accadde quel 31 agosto 1997 a Parigi. Una tragedia piegò il mondo intero e, con la morte di, arrivarono non solo rabbia e tristezza, ma anche tante, tante domande. Una, più spaventosa e più insistente delle altre, bussava alle porte della mente di milioni di persone. Chi ha uccisoFrances?.