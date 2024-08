Tutti pazzi per le lentiggini ma finte | riscoppia il trend

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si torna a parlare di, unche ha riacceso l’interesse sul web e che ha coinvolto ancora una volta le star, puntando ad una bellezza naturale. Letornano a dettare tendenza. L’estate è il momento adatto per sfoggiarepiù marcate grazie all’abbronzatura che tenderà ad esaltarle in modo alquanto naturale. Ma c’è chi ne è sprovvisto e vorrebbe rimediare, unendosi al filone di chi lenon vuole assolutamente coprirle, bensì evidenziarle. E chi ne è sprovvisto di natura può facilmente realizzarle con diverse tecniche: la più utilizzata è quella via make-up, approvata e consigliata anche dalle grandi star come Hailey Bieber e Chiara Ferragni. Crediti: Freepik – VelvetMagL’estate richiede spensieratezza, ma anche esaltazione di una bellezza al naturale che quindi non necessita di colori marcati.