Stallo per il centrosinistra in Liguria E destre divise su Veneto e Campania

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sarà un vertice tra i protagonisti della coalizione progressista – dal Pd al M5S fino a Verdi e Sinistra italiana – a risolvere il rebus della scelta del candidato alla presidenza della Regione. In Emilia Romagna e in Umbria l’intesa è stata semplice sul sindaco di Ravenna Michele De Pascale e sulla sindaca di Assisi Stefania Proietti. Ma inla scelta non è così facile. L’ostacolo maggiore ancora una volta è rappresentato da Matteo Renzi. Il cui partito Italia viva sta in giunta al Comune di Genova con Marco Bucci, cioè la controfigura dell’indagato Toti, mentre alla Regione vuole correre contro Toti & compari delle, sostenendo l’ex ministro Pd Andrea Orlando.