Splende ancora il sole sulla Bergamasca | qualche nuvola sulle Prealpi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Il rafforzamento di un ponte di alta pressione dalla penisola Iberica all’Europa nord/orientale bloccherà per il resto della settimana l’arrivo di umide correnti atlantiche sul nord Italia, garantendo prevalenti condizioni di bel tempo ancheLombardia. Tuttavia questa circolazione favorirà anche delle infiltrazioni di aria più instabile da est, che determinerà la formazione dianmento, accompagnato talvolta da brevi piovaschi sui rilievi. Le temperature, dopo il lieve calo dei giorni scorsi, risaliranno nuovamente da oggi, con un caldo moderato che persisterà almeno fino a inizio settembre. Mercoledì 28 agosto 2024 Tempo previsto: al mattinosul Varesotto,ggiato altrove.