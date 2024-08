SISC0 è in radio dal 30 agosto con FRENESIA NON PARLARE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Da venerdì 302024 sarà in rotazionefonica “(non)”, il nuovo singolo didisponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming. Disponibile dal 30(non)” diDal 302024 sarà in rotazionefonica “(non)”, il nuovo singolo didisponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming. “(non)” è un brano pop/dance che nasce proprio con l’idea di far divertire e ballare chi l’ascolta. La canzone nasce tra aprile e maggio del 2024 e il significato è molto semplice, racconta di una storia d’amore nata in un locale.